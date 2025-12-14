Стрельбу в Сиднее объявили терактом

Нападение на людей на пляже Бондай в австралийском Сиднее — это теракт. Об этом заявил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон, его слова приводит РИА Новости.

«В связи с обстоятельствами произошедшего сегодня вечером я объявил это террористическим актом», — сказал он.

Среди пострадавших в результате стрельбы в Сиднее оказался председатель совета Израиль — Австралия Арсен Островский. По данным местных СМИ, он получил ранение в голову.

Произраильская правозащитная организация StandWithUs сообщила об отмене мероприятий по случаю Хануки в Мельбурне.

Стрельба произошла на пляже Бонди в Сиднее, где в это время проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. Неизвестные открыли огонь, в результате 12 человек спасти не удалось. По данным ABC News, двоих подозреваемых в стрельбе задержали, одного из них полиция опознала.

