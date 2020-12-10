Цена нефти Brent превысила $50 впервые с марта этого года
Цена барреля нефти марки Brent впервые с 6 марта текущего года поднялась выше $50, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 2,66% — до $50,16 за баррель. При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,75%, до $46,77 за баррель.
Такие данные представлены по состоянию на 17.40 мск.
Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.
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