В России разработали проект о «зеленых» продуктах

Власти России разработали проект плана продвижения брендов сельхозпродукции и продуктов питания с улучшенными характеристиками. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера страны Виктории Абрамченко.

Как уточняется, соответствующий проект плана уже разработан. Как только будет создана нормативная правовая база, Минсельхоз и федеральные органы исполнительной власти начнут его реализацию.

При производстве «зеленых» продуктов нельзя будет использовать генно-инженерно-модифицированные организмы, ионизирующее излучение. Применение пестицидов должно будет сведено к минимуму.

Такие товары начнут по-особому маркировать, сертификация будет добровольной. Для популяризации таких продуктов будет создан общедоступный реестр производителей.

По словам Абрамченко, реализация проекта позволит россиянам осознанно выбирать «зеленые» продукты и сформировать на внешнем рынке положительный имидж России как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками.

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