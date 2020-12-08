Россия будет выпускать 6 млн доз вакцины от коронавируса ежемесячно

Россия будет выпускать не меньше шести миллион доз вакцины от коронавируса ежемесячно с января 2021 года, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишет РИА «Новости».

«С января месяца Российская Федерация будет выпускать в месяц не менее шести миллионов доз вакцины, это минимальное количество, а может быть и больше», — сказал Гинцбург.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 68 млн заболевших, 47 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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