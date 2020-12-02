В Баку оценили ущерб ВС Армении от боев в Карабахе в $3,8 млрд

Вооруженные силы Армении потеряли в ходе военного конфликта в Нагорном Карабхе военную технику на не менее $3,8 млрд. Об этом заявил руководитель департамента Центра анализа и коммуникаций экономических реформ (ЦАКЭР) Азербайджана Аяз Мусеибов, передает РИА «Новости».

По его словам, военные расходы в армянского государства в 2020 году были утверждены на уровне $716 млн.

«Однако в течение 44 дней Армении был нанесен ущерб, в 5,3 раза превышающий годовые расходы на военные нужды», — сказал Мусеибо.

Он добавил, что, учитывая расчеты и экономические показатели, на восстановление военной инфраструктуры текущего военного бюджета Армении понадобится порядка 38 лет.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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