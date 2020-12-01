ОЭСР: экономика России пострадала меньше, чем у других развивающихся стран

Экономика России пострадала меньше, чем в других странах с развивающимся рынком. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Многие страны с развивающимся рынком испытали резкое падение активности, согласно еженедельным показателям мониторинга», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что уровень деловой активности по сравнению с 2019 годом больше всего снизился в Индии (-20%), Мексике (-19%), ЮАР (-19%), Аргентине (-18%), Турции (-15%) и Бразилии (-13%).

«Россия и Индонезия пострадали менее сильно», — говорится в докладе.

По прогнозу ОЭСР, мировой ВВП упадет на 4,2% из-за коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 63 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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