Премию в конце года готовы выдать сотрудникам только 13% работодателей
Катерина Медведева
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Только 13% российский работодателей готовы премировать всех сотрудников по итогам 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.
Еще 25% руководителей выплатят денежные поощрения только части работников, а 62% заявили, что вообще откажутся от премий в этом году. В 2019 году премии для всех сотрудников готовили 19% компаний, 30% — для некоторых отличившихся, а 51% вовсе не стал денежно поощрять работников.
Исследование проводилось в ноябре 2020 года среди более чем 1,5 тысяч представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов из всех округов РФ.
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