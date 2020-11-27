В России предложили разрешить продавать машины через госуслуги

Минцифры предложило разрешить продавать машины через портал госуслуг, дополнив сделку договорами купли-продажи и лизинга. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Предлагается расширить перечень юридически значимых действий, которые можно осуществлять на портале госуслуг.

Ведомство предлагает разрешить оформлять через госуслуги договоры на оказание услуг по выездному обслуживанию, осуществляемому многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. Также будет можно договариваться с банком об изменении условий ипотеки.

«В целях реализации указанного положения Минцифры России разработан проект приказа… предполагающий утверждение пяти юридических значимых действий, совершение которых предлагается закреплять в виде электронных документов, подписываемых электронной подписью в личном кабинете единого портала», — говорится в пояснительной записке.

Минцифры полагает, что принятие законопроекта позволит гражданам удаленно оформлять сделки и повысит популярность портала госуслуг.

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