Brent превысила $47 за баррель впервые с 6 марта

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent превысила $47 за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 17.38 мск, цена Brent росла на 2,43% до $47,12 за баррель. Такие данные были зафиксированы впервые с 6 марта.

Кроме того, стоимость нефти марки WTI выросла на 2,83% до $44,28 за баррель.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мировые цены на нефть поднялись почти на 4%

— Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов

— Нефть Brent и WTI дорожает в связи с успехами в разработке вакцин от COVID-19