Brent превысила $47 за баррель впервые с 6 марта
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent превысила $47 за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным на 17.38 мск, цена Brent росла на 2,43% до $47,12 за баррель. Такие данные были зафиксированы впервые с 6 марта.
Кроме того, стоимость нефти марки WTI выросла на 2,83% до $44,28 за баррель.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мировые цены на нефть поднялись почти на 4%
— Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов
— Нефть Brent и WTI дорожает в связи с успехами в разработке вакцин от COVID-19