Венесуэла и Россия возобновляют авиасообщение

Венесуэла и Россия 23 ноября возобновят авиасообщение, пишет РИА «Новости» со ссылкой на службу гражданской авиации латиноамериканской страны.

«Служба гражданской авиации… информирует об открытии коммерческих авиарейсов из и в Россию и Боливию с 23 ноября», — говорится в заявлении.

Также из Венесуэлы будут летать рейсы в Мексику, Доминикану, Иран, Турцию и Панаму.

В Венесуэле коронавирусом заразились 99 835, выздоровели 94 355, скончался 871 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 59 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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