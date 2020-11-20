Минэкономразвития предлагает выдавать ВНЖ в обмен на инвестиции
Минэкономразвития России выступило с предложением по созданию программы, в рамках которой иностранные граждане смогут получать вид на жительство в обмен на экономические инвестиции. Об этом сообщают «Известия».
Согласно инициативе, претендент на ВНЖ должен стать собственником российской компании и вложить в ее капитал не менее 15 млн рублей.
Однако иностранному гражданину не обязательно становится акционером. Ведомство в качестве альтернативы предлагает открыть ИП, в которое будет вложено 10 млн руб., и принять на работу 10 россиян.
При этом, если человек является владельцем иностранной организации, то он уже должен вложить 50 млн руб., в то время как компания должна функционировать от трех лет.
Министерство добавляет, что условием для получения вида на жительство может стать и факт обладания российскими гособлигациями или недвижимостью в цене 30 млн руб. сроком три года.
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