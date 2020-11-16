В России в 5 раз выросло число получателей пособий по безработице

В 2020 году в пять раз больше россиян получили пособия по безработице, но их число постепенно уменьшается. Об этом заявил директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сейчас у нас... в пять раз выросло количество получателей пособий по сравнению с прошлым годом. Сейчас потихонечку это количество уменьшается», — написал Кирсанов.

Он подчеркнул, что обеспечить поддержку удалось, несмотря на непростой год.

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