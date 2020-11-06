Tesla начала продавать текилу под своим брендом

Компания-производитель электромобилей Tesla, сооснователем и гендиректором которой является американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, стала продавать текилу, передает Reuters.

Напиток носит название Tesla Tequila. Отмечается, что этот алкоголь продается в бутылке в форме молнии и стоит $250 за 750 мл.

Как стало известно, Tesla Tequila будет доступна только в некоторых штатах США, включая Калифорнию, Нью-Йорк, Вашингтон. Производителем напитка является Nosotros Tequila.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рекламный трюк или нет: Маск выпустил полноценный автопилот для Tesla

— Опасный эксперимент: что не стоит пить в новогоднюю ночь

— Уход в тень: россияне стали реже покупать алкоголь