Tesla начала продавать текилу под своим брендом
Антон Демидов
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Компания-производитель электромобилей Tesla, сооснователем и гендиректором которой является американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, стала продавать текилу, передает Reuters.
Напиток носит название Tesla Tequila. Отмечается, что этот алкоголь продается в бутылке в форме молнии и стоит $250 за 750 мл.
Как стало известно, Tesla Tequila будет доступна только в некоторых штатах США, включая Калифорнию, Нью-Йорк, Вашингтон. Производителем напитка является Nosotros Tequila.
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