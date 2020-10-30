Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на фоне дешевеющей нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск увеличился на 48 копеек и составил 79,36 рубля. Курс евро вырос на 72 копейки и достиг 92,72 рубля.

Стоимость нефти упала на 1,1%, до $37,83 за баррель по марке Brent.

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