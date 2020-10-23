Рубль снижается к доллару и евро

Рубль немного снижается к доллару и евро в начале торгов пятницы, 23 октября, на фоне незначительного ослабления евро на международном валютном рынке Форекс.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.11 мск повышался на 12 коп., до 76,70 руб., курс евро — на 2 коп., до 90,55 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.

Евро снижается на форексе на 0,1% — до 1,18 доллара.

Нефть дешевеет на 0,4% — до 42,28 доллара за баррель по марке Brent.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперт спрогнозировал укрепление курса рубля после рекордного падения

— Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

— Аналитик оценил вероятность возвращения рубля к курсам 2014 и 2016 годов