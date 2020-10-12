В России предложили ввести налог на бездетность
В общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили обложить бездетных россиян дополнительным налогом. Об этом сообщила председатель правления организации Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, речь идет о женщинах и мужчинах репродуктивного возраста, которые сознательно отказываются от рождения ребенка.
«Не любят, пусть платят налог и не любят дальше», — заявила Буцкая.
Она отметила, что налог будет составлять от 300 до 500 рублей в месяц. Такая мера, по ее мнению, необходима в связи с низкой рождаемостью в стране.
Буцкая выразила уверенность, что налог «принесет пользу с точки зрения финансовой и демографической».
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