ЦБ РФ выпускает посвященную медицинским работникам памятную монету в 25 рублей

Центральный банк России анонсировал выпуск памятных монет, посвященных российским медикам и работникам транспортной сферы.

Монеты сделаны из недрагоценных металлов. Медикам посвящена монета номиналом в 25 руб., которая называется «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников». На ней изображены два медика в защитных костюмах на фоне медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты — 5 млн.

Другая монета в 10 руб. названа «Работник транспортной сферы» серии «Человек труда». На монетах этой серии изображен транспортный работник на фоне различных видов транспорта. Тираж монеты — 1 млн.

В понедельник, 12 октября, ЦБ должен выпустить монеты в обращение. Монеты будут принимать как средство наличного платежа на территории всей страны.

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