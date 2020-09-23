В ФНС России состоялось заседание расширенной коллегии, на котором глава Службы Даниил Егоров подвел итоги работы налоговых органов за восемь месяцев 2020 года. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Открывая заседание, он отметил, что за этот период из-за пандемии и введенных в связи с ней ограничений сильно изменилась среда, в которой работает ведомство, но Служба адаптировалась к новым условиям и в полной мере осуществляет свои функции. «Несмотря на ряд ограничений в администрировании по контрольной и судебной работе, задолженности, динамика поступлений налогов сохранилась на соответствующем уровне», - сообщил глава ФНС России.

Одновременно с постепенной отменой ограничительных мер и восстановлением бизнес-активности начал постепенно сокращаться разрыв между динамикой поступлений текущего и прошлого годов. По итогам января-августа поступления снизились на 12 % и составили 13,2 трлн рублей, тогда как в июне и августе – на 17 и 14 % соответственно. Поступления в федеральный бюджет составили 5,36 трлн рублей.

Поступления администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет за восемь месяцев 2020 года составили:

налог на прибыль – 2,7 трлн рублей,

НДС – 2,6 трлн рублей,

НДФЛ – 2,5 трлн рублей,

НДПИ – 2,6 трлн рублей.

При этом поступления по ненефтегазовым доходам за этот период снизились на 2,6 %. По НДС они сохраняются почти на уровне прошлого года - поступило 2,6 трлн рублей, что на 1,4 % меньше.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, страховые взносы демонстрируют положительную динамику - поступило 4,56 трлн рублей - на 2 % больше, чем в прошлом году, а по НДФЛ – 2,5 трлн рублей с 2,6 % роста. При этом поступления НДФЛ отражают постепенное восстановление уровня доходов граждан. Так, в апреле и мае они снизились на 19% и 14%. С июня же фиксируется рост поступлений: в июне – на 2,8 %, в июле – на 6,1 %, в августе – на 14,5 %.