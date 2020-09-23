Путин назвал нравственно обоснованным повышение налога для богатых

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным.

«Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла», — сказал он в ходе выступления перед сенаторами в Кремле.

Глава государства отметил, что сейчас ситуация изменилась и с 1 января граждане, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, будут выплачивать налог на доход в размере 15%.

Путин уточнил, что это принесет дополнительно порядка 60 млрд рублей в бюджет.

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