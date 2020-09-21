Цена нефти Brent опустилась ниже $41

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $40,96 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 18:32 по мск.

Таким образом, цена сорта упала на 5,1%.

В это же время стоимость фьючерсов на WTI с поставкой в ноябре снизилась на 5,9% — до $38,89.

Ранее стало известно, что официальный курс евро к рублю на 22 сентября увеличился на 1,05 рубля и составил 90,0063 рубля.

Курс доллара вырос на 1,01 рубля, достигнув 76,0381 рубля.