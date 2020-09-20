Силуанов объяснил, зачем Россия предоставила Белоруссии кредит

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит в том числе свою экономику. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что Белоруссия является очень близким торговым и экономическим партнером для России.

«Обеспечиваются расчёты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес», — сказал Силуанов.

Министр добавил, что Минск еще не нарушал сроки возврата займов.

«Мы считаем, что это очень хороший заемщик», — подчеркнул Силуанов.

Ранее сообщалось, что Москва даст республике кредит в размере $1,5 млрд. До конца года Минск может получить по 500 млн. Эти средства выделят из Евразийского фонда стабилизации и развития. Другие 500 млн российская сторона направит Белоруссии в 2021 году.

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