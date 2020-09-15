В бундестаге сравнили антироссийские санкции с огнем по своим

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст прокомментировал разработку нового пакета антироссийских санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, этот вопрос не должен быть включен в повестку дня в Евросоюзе, поскольку представляет собой «огонь по своим».

Он также привел в пример исследование Кильского института мировой экономики и университета Линнань в Гонконге, в рамках которого было выявлено, что Россия после введенных за последние шесть лет санкций несет 56% экономических потерь.

«Так что санкции вредят нам самим, Европе почти так же сильно, как и России. Этот эффект авторы исследования описали термином «friendly fire» (дружественный огонь. — «Газеты.Ru»), то есть обстрел собственных людей», — подчеркнул Эрнст.

Член бундестага добавил, что санкции не нужны ни Германии, ни всей Европе, однако отметил, что «острую проблему с Навальным» необходимо решать «в любом случае».

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.

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