Мишустин продлил выплаты работающим с коронавирусными пациентами врачам
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление о продлении стимулирующих выплат врачам за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сказал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Теперь медработники получат выплаты за сентябрь.
«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, медицинским работникам стимулирующие выплаты», — произнес он.
Мишустин добавил, что также планируется продление выплат социальным работникам до 15 октября.
До этого выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, были установлены до конца лета. Для младшего медперсонала выплаты начинаются от 25 тыс. руб., а для врачей — до 80 тыс. руб.
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