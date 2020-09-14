Мишустин продлил выплаты работающим с коронавирусными пациентами врачам

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление о продлении стимулирующих выплат врачам за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сказал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Теперь медработники получат выплаты за сентябрь.

«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, медицинским работникам стимулирующие выплаты», — произнес он.

Мишустин добавил, что также планируется продление выплат социальным работникам до 15 октября.

До этого выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, были установлены до конца лета. Для младшего медперсонала выплаты начинаются от 25 тыс. руб., а для врачей — до 80 тыс. руб.

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