За последние годы российских чиновников стали в три раза чаще увольнять из-за коррупции, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Количество лиц, уволенных по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, за последние несколько лет возросло в три раза», — сказал Краснов.

По его словам, в 2016 году так уволили 383, в 2019 — 1150 чиновников.

Генпрокурор добавил, что увольнение из-за утраты доверия считается cамым строгим видом дисциплинарного взыскания.

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