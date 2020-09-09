Правительство хочет продлить программу кэшбэка на российские туры

В правительстве обсуждают продление программы кэшбэка на российские туры до конца 2020 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы. И скорректировать условия, сделав ее более удобной и доступной для людей. Там было ограничение 4 ночи. Наверное, это очень большое ограничение. Две ночи можно будет сделать и расширить возможности, чтобы еще удобнее, практически в два клика, можно было этой услугой воспользоваться», — сказал он.

При этом Чернышенко напомнил, что правительство выделяло на программу 15 млрд рублей, из которых за неделю было потрачено 1,5 млрд рублей.

«Есть понимание, что ее необходимо доработать с учетом предложений самих граждан, так как мы слышим обратную связь по поводу услуги, и что говорит сама туриндустрия», — сказал Чернышенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по России. Мера призвана стимулировать доступные турпоездки по стране через систему кэшбэка – возмещения части стоимости услуги. Тур должен быть оплачен картой «Мир» до 28 августа, в программе участвуют все регионы России, однако существуют дополнительные условия.

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