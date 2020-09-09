Официальный курс евро составил 89,57 рубля
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Официальный курс евро на 10 сентября уменьшился на 17,06 коп. и составил 89,5663 руб. На это указывают данные Центрального банка России.
Курс доллара повысился на 10,68 коп. и достиг 76,0713 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на четверг, увеличилась на 1,8 коп., до 82,1441 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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