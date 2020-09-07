В Совфеде предложили дать безработным дополнительное пособие на фоне COVID

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов 7 августа направит помощнику президента России Максиму Орешкину письмо с предложением о введении в стране на фоне распространения коронавируса базового дохода безработным сверх пособия по безработице. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что под безусловным базовым доходом подразумевается социальное пособие, регулярная выплата финансовых средств от государства гражданам, которые обеспечат им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.

По словам Кутепова, даже выплаты на детей в семьях безработных в период пандемии не помогли возместить россиянам утраченные доходы и поддержать необходимый уровень жизни.

Парламентарий предлагает начать программу в 2020 году и продолжать ее до 2025 года. Он отметил, что изначально выделить средства можно из Фонда национального благосостояния.

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