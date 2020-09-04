Исследование: больше трети россиян согласны на неофициальную зарплату

39% россиян согласны на неофициальную зарплату, в разгар самоизоляции показатель достигал 46%, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob. Об этом пишет ТАСС.

«В разгар периода самоизоляции в апреле число россиян, согласных на «черную» зарплату, составляло 46%», — говорится в исследовании.

В мае уровень опустился до 43%, в июне — до 41%.

Отмечается, что мужчины чаще женщин соглашаются на «черную» зарплату: 46% против 31%. Если сравнивать возрастные группы, то доход в конверте охотнее предпочтут россияне 25-34 лет (42%).

Исследование проводилось в 336 поселениях во всех российских округах. Были опрошены больше 1,6 тысячи совершеннолетних человек.

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