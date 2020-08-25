Forbes: семья Ротенбергов оказалась богатейшей в России

Семья Ротенбергов оказалась по версии журнала Forbes самой успешной предпринимательской семей России. Соответствующий рейтинг опубликовал на сайте издания.

Согласно подсчетам, за год они заработали $270 млн. Теперь состояние семьи достигло $5,45 млрд. Предыдущие шесть лет лидером был клан Гурьевых. Теперь они отошли на второе место с капиталом в $5,1 млрд.

В пятерку наиболее успешных российских семей также вошли Гуцериевы, Шаймиевы и Евтушенковы. Состояния этих семей равны $3,2 млрд, $2,85 млрд и $2,3 млрд соответственно.

В топ-10 оказались Бажаевы с капиталом в $1,9 млрд, Рахимкуловы с $1,8 млрд, Саркисовы с $1,7 млрд, Линниковы с $1,35 млрд и Михайловы с $1,1 млрд.

Издание отмечает, что совокупное состояние богатейших семей России за минувший год выросло на $1,5 млрд и составляет $26,8 млрд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года