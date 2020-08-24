Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензий в течение года

Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы рейтингового агентства «Эксперт РА» с расчетами индекса здоровья банковского сектора РФ на 1 июля.

Так, на 1 июля значение индекса было на уровне 90,7%. Это означает, что до 36 кредитных организаций находится в зоне повышенного риска в ближайшие четыре квартала.

По мнению специалистов, на фоне пандемии банки с низкой кредитоспособностью не могут оптимизировать свою деятельность, что чревато ускорением темпов отзыва лицензий в конце года.

При этом в агентстве считают, что по итогам 2020 года можно ожидать более уверенного индекса здоровья банковского сектора при условии возобновления отзывов лицензий наименее устойчивых банков.

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