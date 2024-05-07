В России имена алиментщиков хотят обнародовать

В Государственной думе РФ во всех чтениях приняли закон о публикации данных неплательщиков в реестре с целью повышения ответственности и стимулирования исполнения обязательств по долгам. Некоторые юристы, опрошенные издание «Коммерсантъ», поддержали эту инициативу, отметив, что публичное размещение информации о задолженностях поможет контролировать долги и предотвращать их скрытие от потенциальных работодателей, партнеров и других лиц.

Заместитель главы Минюста РФ Андрей Логинов выразил надежду, что созданный реестр будет играть важную роль, заставляя людей избегать попадания в список должников.

При этом другие юристы выразили опасения относительно эффективности такого мероприятия. Они указали на то, что у многих неплательщиков отсутствует имущество, работа и возможность взыскания долгов из-за этого. Директор ФССП РФ также отметил, что значительная часть должников по алиментам не имеет официального места работы и ведет «асоциальный образ жизни», что усложняет процесс взыскания задолженностей.

Законопроект о создании реестра был принят единогласно после трех чтений и вступит в силу через 360 дней после публикации. Спикер Госдумы отметил, что изменения направлены на защиту интересов детей и обеспечение ответственности отцов перед ними.

Некоторые фракции выступали за идею обязать государство выплачивать часть долгов по алиментам, но это предложение не было включено в окончательный текст закона.

Ранее россиянин заплатил 1 млн рублей долгов по алиментам в обмен на водительские права.