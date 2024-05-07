В Госдуме разрабатывают закон о заморозке на спецсчетах выплат авторам-иноагентам

В Госдуме РФ обсуждается законопроект, который должен заморозить на специальных счетах выплаты иноагентам от монетизации размещенного на стриминговых и цифровых платформах контента. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам собеседников издания, рабочая группа Госдумы под руководством вице-спикера Ирины Яровой предлагает открыть для отчислений иноагентам специальные счета, на которые цифровая платформа будет перечислять вознаграждение до тех пор, пока автор не возвратится в Россию.

Эта схема является альтернативой полного исключения музыки и книг иноагентов с цифровых платформ. К обсуждению законопроекта привлечено Министерство юстиции. Именно это ведомство, возможно, и будет открывать спецсчета на имя иноагентов.

До этого Госдума приняла закон, сокращающий возможности иноагентов влиять на выборы в России.

Ранее в Госдуме призвали признать Чубайса иноагентом.