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В Госдуме разрабатывают закон о заморозке на спецсчетах выплат авторам-иноагентам

«Ъ»: Госдума планирует заморозить на спецсчетах выплаты авторам-иноагентам

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Госдуме РФ обсуждается законопроект, который должен заморозить на специальных счетах выплаты иноагентам от монетизации размещенного на стриминговых и цифровых платформах контента. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам собеседников издания, рабочая группа Госдумы под руководством вице-спикера Ирины Яровой предлагает открыть для отчислений иноагентам специальные счета, на которые цифровая платформа будет перечислять вознаграждение до тех пор, пока автор не возвратится в Россию.

Эта схема является альтернативой полного исключения музыки и книг иноагентов с цифровых платформ. К обсуждению законопроекта привлечено Министерство юстиции. Именно это ведомство, возможно, и будет открывать спецсчета на имя иноагентов.

До этого Госдума приняла закон, сокращающий возможности иноагентов влиять на выборы в России.

Ранее в Госдуме призвали признать Чубайса иноагентом.

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