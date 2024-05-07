В Иркутской области пожарные ликвидировали открытое горение семи СНТ

Пожарные ликвидировали открытое горение в семи садовых товариществах в районе города Вихоревки Иркутской области и 35-го километра трассы Тулун — Братск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в садовых товариществах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка» и «Черная смородина» в районе города Вихоревки, а также в садоводствах «Тимирязевец», «Таежный», «Целинные земли» в районе 35-го километра трассы Тулун — Братск.

До этого сотрудники пожарной службы ликвидировали открытое возгорание на территории города Вихоревки и СНТ «Алюминщик» Иркутской области.

В Братском районе Иркутской области 6 мая ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, начавшихся в дачном кооперативе и перекинувшихся на другие дома. Из-за опасности распространения огня началась эвакуация дачников, для которых подготовили автобус, но многие выезжают на своих автомобилях. На месте работали сотрудники МЧС и добровольцы, занимающиеся тушением огня.

Ранее в российском селе загорелось здание детского сада и начальной школы.