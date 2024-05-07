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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у камчатского села Никольское

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Павел Карасев/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

Колебания земной поверхности магнитудой 4,6 произошли у берегов Камчатки в 68 километрах от села Никольское в акватории Тихого океана. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

По данным ученых, землетрясение произошло 6 мая в 16.25 по местному времени (19.25 мск). Толчки зафиксированы на глубине 61 км.

«Землетрясение произошло в точке с координатами 54°901 северной широты, 165°060 восточной долготы, на глубине 61 километра. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 68 километрах юго-западнее села Никольского Алеутского муниципального округа», – следует из сообщения главка МЧС РФ по региону.

Отмечается, что жители населенных пунктов сейсмособытие не ощутили. Звонки в от граждан не поступали, сообщили в ведомстве.

6 мая на побережье Чукотского моря произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Также накануне землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано на границе между Казахстаном и Киргизией.

Ранее в Турции очевидцы заметили скопление НЛО после землетрясения.

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