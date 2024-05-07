Британский эксперт рассказал о реакции России на возможный ввод войск НАТО на Украину

Британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале заявил, что Москва четко дала понять о том, что ввод войск государств НАТО на Украину приведет к вооруженному конфликту с Россией.

По словам эксперта, Москва уже дает ответ. Российская армия начинает учения с применением тактического ядерного оружия и готовится к возможному развертыванию на Украине войск Запада. Меркурис отметил, что Россия четко дала понять, что, если такое развертывание все же произойдет, то начнутся военные действия против НАТО.

До этого эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик заявил, что объявление Россией о начале ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые отправляют оружие Украине.

6 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять свои войска на Украину.

Ранее Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с РФ.