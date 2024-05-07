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В ЛНР на убитом военном нашли шевроны с флагом Франции

РИА Новости: на убитом военном в ЛНР нашли шевроны с французским флагом

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Ranu Abhelakh/Reuters

В ЛНР на теле убитого военного, который сражался на стороне ВСУ, были обнаружены нашивки с флагом Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, российские военные ликвидировали мужчину недалеко от Белогоровки. На его одежде было несколько нашивок: одна изображала перевернутый французский флаг, а другая — флаг Франции в военном стиле на рукаве.

До этого бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что Франция приняла решение направить около ста солдат и офицеров 3-го пехотного полка на Украину, этот полк является одним из ключевых подразделений Иностранного легиона.

Однако во Франции опровергли информацию о переброске солдат легиона на Украину.

Иностранный легион представляет войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции и комплектуемое преимущественно из иностранцев. Образован 9 марта 1831 года по указу короля Франции Луи-Филиппа I как подразделение, предназначенное для участия в боевых действиях исключительно за пределами Франции. С момента образования и по настоящее время легион подчиняется исключительно главе французского государства

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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