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Россиян предупредили о мошенниках, который похищают деньги через аккаунты на «Госуслугах»

Аналитик Шабалин рассказал, как мошенники похищают деньги через «Госуслуги»

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«Газета.Ru»

Аккаунты россиян на Госуслугах могут стать объектом злоумышленников, которые получат доступ к личным данным и финансовым средствам потерпевшего. Об этом предупредил аналитик по информационной безопасности Андрей Шабалин из NGR Softlab в беседе с агентством «Прайм».

По оценке специатиста, информация в профиле содержит самые «чувствительные» личные сведения о владельце аккаунта, превращая сервис в «мостик» для взаимодействия с различными организациями.

Злоумышленники, проникнув в аккаунт, могут вывести все деньги со счета, взять кредиты на имя владельца и получить информацию, которую можно использовать для мошеннических действий.

Чтобы обезопасить аккаунт на Госуслугах, рекомендуется активировать двухфакторную аутентификацию. Это позволит защитить профиль при возможных утечках данных. Шабалин также подчеркнул важность загрузки приложения Госуслуг из надежного источника, использование уникальных паролей для каждого сервиса и их периодическое изменение.

Эксперт также напмнил о необходимости быть осторожным с письмами и сообщениями, приходящими от Госуслуг, особенно если в них упоминаются выплаты или льготы, так как за ними могут скрываться мошенники.

Ранее телеведущая Роза Сябитова не поддержала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о создании специального отдела на портале «Госуслуги» для знакомств.

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