Прокуратуре приказали следить за природными и техногенными ЧС

После масштабных паводков, из-за которых пострадали тысячи людей, и в преддверии начавшегося пожароопасного сезона генпрокурор Игорь Краснов издал приказ, согласно которому, сотрудники его ведомства теперь должны следить за потенциально опасными объектами, принимать меры к организации защиты от ЧП АЭС, электроподстанций и воинских частей, а также помогать пострадавшим. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что нарушителей — чиновников и представителей бизнеса — ждет наказание и проверки на причастность к совершению преступлений коррупционной направленности.

В статье также говорится, что в соответствии с приказом №321 прокуроры субъектов РФ, городов, районов, главы военных и специализированных прокуратур, а также надзора за законностью в космическом комплексе «Байконур» обязаны анализировать данные обо всех объектах, создающих угрозу возникновения ЧС природного и техногенного характера на своих территориях.

Кроме того, сотрудникам ведомств предписывается следить за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на противопожарные и противопаводковые мероприятия, взыскивая через суды ущерб с нарушителей.

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