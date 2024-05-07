В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказано в сообщении главы региона.

До этого в городе Валуйки Белгородской области объявляли ракетную опасность, которую отменили спустя три минуты.

Вечером 6 мая Гладков сообщал, что украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области.

До этого над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.