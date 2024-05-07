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Постпредство Украины в ООН попыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Украинские дипломаты в Нью-Йорке пытались сорвать акцию в память о фронтовиках

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Николай Лазаренко/РИА Новости

Постоянное представительство Украины при ООН и украинское генеральное консульство в Нью-Йорке попытались сорвать акцию в память о погибших в Великую Отечественную и Вторую мировою войнах. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.

4 мая объединение «Русская молодежь Америки» организовало в Нью-Йорке шествие в память о фронтовиках. Его участники проследовали через Бруклинский мост и возложили возложили цветы у Бруклинского военного мемориала.

Украинское постпредство при ООН и украинское генконсульство, пытаясь сорвать акцию, направили письма в администрацию Нью-Йорка с призывами запретить мероприятие, так как оно якобы способствует целям «российской пропаганды».

Собеседник агентства подчеркнул, что это не первая попытка воздействия украинских дипломатов на решения администрации Нью-Йорка.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять свои войска на Украину.

Ранее Кремль отреагировал на информацию о желании США сменить Зеленского.

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