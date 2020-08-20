Эксперт назвал способ определить мошенников по номеру телефона

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников, передает агентство «Прайм».

По словам Куканова, в 2020 году активность телефонных мошенников в России возросла, и самый безопасный способ избежать беседы с аферистами — не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Специалист рассказал, что злоумышленники могут с помощью специальных сервисов IP-телефонии подменять номера и делать их идентичными реальным банковским. Поэтому при малейших подозрениях Куканов советует прервать разговор и перезвонить по номеру, указанному на банковской карте. При этом перезванивать на незнакомые номера не стоит.

Самыми подозрительными номерами эксперт назвал короткие, городские, без кода +7.

Он также обратил внимание на то, что мошенники часто сбрасывают звонок, в ожидании, что им перезвонят.

Обезопасить себя можно также с помощью приложений-определителей номеров, добавил Куканов, объяснив, что, так как аферисты часто звонят, их номера быстро оказываются в базах неблагонадежных.

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