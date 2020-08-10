Россияне назвали желаемый размер пенсии по старости

Россияне в среднем хотели бы получать пенсию по старости в размере 59 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса НПФ Сбербанка, передает ТАСС.

Опрос показал, что пенсионные желания зависят от пола и региона. Так, мужчины в среднем надеются получать после завершения карьеры 61 тыс. рублей, а женщины — 56 тыс.

Наибольшие пенсионные ожидания у москвичей, они хотят получать 92 тыс. рублей. Затем идут жители Владивостока — 78 тыс. рублей, на третьем месте — петербуржцы 70 тыс. рублей.

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