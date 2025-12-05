В Европе захотели создать собственный план по миру на Украине в противовес США

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен разработать собственный план урегулирования конфликта на Украине и перестать ориентироваться исключительно на инициативы США. Его слова приводит газета Politico.

«[Евросоюз] должен быть независимым или, по крайней мере, быть готовым занять сильную позицию в геополитических событиях, в том числе иметь свои планы относительно того, как можно добиться мира в Украине, и обсуждать их с нашими трансатлантическими партнерами», — сказал Кубилюс.

По его словам, «каждые полгода» Европа получает новые планы и просто ждет, что поступит из Вашингтона. Однако планы должны также поступать из Брюсселя или Берлина, указал еврокомиссар.

Кубилюс подчеркнул, что должна быть возможность обсудить европейский мирный план, а также план, подготовленный «американскими друзьями», чтобы достичь наилучшего результата.

До этого Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.

Ранее посол Украины в США не увидела прогресса в мирном урегулировании.