Стало известно о завершении встречи делегаций США и Украины в Майами

«Общественное»: встреча американской и украинской делегаций в Майами завершилась

Встреча делегаций США и Украины в Майами завершилась. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в делегации.

«Встреча украинской и американской делегаций в Майами закончилась», — говорится в материале.

Вашингтон на переговорах представляли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. В составе украинской делегации числились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Предыдущие переговоры США и Украины состоялись 30 ноября во Флориде. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента во Флориде.

После этого 2 декабря в Кремле прошли пятичасовые переговоры Уиткоффа и Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным. Они закончились без значительных успехов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остался территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Ранее психиатр сравнил внешний вид Уиткоффа на переговорах с Россией и Украиной.