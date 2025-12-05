МВД предупредило о новом способе вовлечения подростков в мошенничество

МВД: мошенники выдают себя за активистов «Юнармии» и выманивают данные у детей

Мошенники начали использовать новый способ вовлечения подростков в преступные схемы накануне Дня добровольца. Об этом сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники стали выдавать себя за представителей «Юнармии», узнавать статус подростка и убеждать подтвердить или изменить его. Для любого действия, по словам полицейских, от подростков требовали продиктовать одноразовый код из SMS.

В киберполиции уточнили, что в качестве прикрытия может использоваться любая молодежная организация. Главной задачей преступников называют создание видимости официального запроса, чтобы получить доступ к одноразовому паролю.

В УБК подчеркнули, что мошенники могут использовать код для получения доступа к аккаунтам, сервисам или имитации их взлома с последующим давлением на подростка.

МВД призвало не передавать одноразовые коды никому — ни организациям, ни модераторам, ни тем, кто представляется активистами.

Ранее школьник устроил обыск дома, вскрыл сейф родителей и отдал мошенникам 12,5 млн рублей.