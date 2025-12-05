На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МВД предупредило о новом способе вовлечения подростков в мошенничество

МВД: мошенники выдают себя за активистов «Юнармии» и выманивают данные у детей
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать новый способ вовлечения подростков в преступные схемы накануне Дня добровольца. Об этом сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники стали выдавать себя за представителей «Юнармии», узнавать статус подростка и убеждать подтвердить или изменить его. Для любого действия, по словам полицейских, от подростков требовали продиктовать одноразовый код из SMS.

В киберполиции уточнили, что в качестве прикрытия может использоваться любая молодежная организация. Главной задачей преступников называют создание видимости официального запроса, чтобы получить доступ к одноразовому паролю.

В УБК подчеркнули, что мошенники могут использовать код для получения доступа к аккаунтам, сервисам или имитации их взлома с последующим давлением на подростка.

МВД призвало не передавать одноразовые коды никому — ни организациям, ни модераторам, ни тем, кто представляется активистами.

Ранее школьник устроил обыск дома, вскрыл сейф родителей и отдал мошенникам 12,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами