Экс-премьер Британии запустила шоу, пообещав бороться с «глубинным государством»

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс объявила о запуске политического шоу
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс объявила в соцсети X, что запускает собственное политическое шоу на онлайн-платформах.

Она заявила, что проект станет частью ее борьбы с так называемым «глубинным государством», которое, по ее словам, препятствовало реформам во время ее пребывания у власти.

В видеообращении она отметила, что ее тогда обвинили в кризисе на финансовых рынках, хотя, как утверждает она сама, причина была не в ее действиях. По словам Трасс, представители бюрократии, медиа и политического истеблишмента якобы стремились «сломить» ее за попытку изменить курс страны.

Новая программа под названием The Liz Truss Show будет выходить по пятницам, начиная с 5 декабря. Трасс пообещала рассказывать в эфире, как она видит процессы в Великобритании и на Западе, а также «разоблачать» тех, кого считает виновными в своей отставке. Она призвала аудиторию «присоединиться к контрреволюции».

Как отметил Politico, шоу будет доступно на YouTube, Rumble и Spotify. Соведущим станет американский журналист Джон Соломон.

Трасс покинула пост премьера в 2022 году спустя 49 дней, что стало рекордом для британской политики. Она ушла в отставку после того, как принятый ею экономический план привел к рекордному падению фунта. В 2024 году Трасс также потеряла место в парламенте по итогам выборов.

Ранее в Британии назвали «чепухой» заявление России о войне с Европой.

