Военный эксперт рассказал о возросшей активности ВСУ в районе Красного Лимана

Военный эксперт Марочко: активность ВСУ в районе Красного Лимана возросла
Попытки наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красного Лимана в ДНР стали активнее, противник отправляет на линию фронта недостаточно подготовленных мобилизованных солдат. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«С начала текущей недели отмечается рост активности ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru») в районе населенного пункта Красный Лиман. <...> украинские боевики нарастили количество контратакующих действий с целью возвращения утраченных рубежей и позиций», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ВСУ стали активнее применять в бою артиллерию и беспилотники. Кроме того, военное командование противника применяет особую тактику боя — на передовую выдвигают плохо подготовленных мобилизованных украинцев, а во втором эшелоне выдвигаются бойцы националистических формирований.

1 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска вошли в Красный Лиман.

Ранее украинские военные добили раненого сослуживца под Красным Лиманом.

