На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил, что российские военные оттеснили ВСУ западнее Часова Яра

Марочко: ВС России оттеснили ВСУ западнее Часова Яра и улучшили положение в ДНР
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие оттеснили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Часов Яра и улучшили тактическое положение в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Также противник был выбит с лесополосы северо-восточнее от населенного пункта Стенки в ДНР. Есть улучшения и заняты новые позиции севернее Николаевки в Донецкой народной республике», — сказал он.

3 декабря министерство обороны России сообщило, что бойцы группировки войск «Восток» при освобождении села Червоного в Запорожской области взяли под контроль 12 квадратных километров и открыли дополнительный выход в направлении города Гуляйполе.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Червоное в Запорожской области. Потери ВСУ составили 235 военнослужащих. Были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей и другая техника.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами