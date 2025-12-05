Российские военнослужащие оттеснили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Часов Яра и улучшили тактическое положение в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Также противник был выбит с лесополосы северо-восточнее от населенного пункта Стенки в ДНР. Есть улучшения и заняты новые позиции севернее Николаевки в Донецкой народной республике», — сказал он.

3 декабря министерство обороны России сообщило, что бойцы группировки войск «Восток» при освобождении села Червоного в Запорожской области взяли под контроль 12 квадратных километров и открыли дополнительный выход в направлении города Гуляйполе.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Червоное в Запорожской области. Потери ВСУ составили 235 военнослужащих. Были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей и другая техника.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское.