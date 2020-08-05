Трамп рассказал, куда пойдет часть прибыли от продажи TikTok

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сказал, что «очень большая часть» прибыли от продажи китайского сервиса TikTok должна быть направлена американскому Минфину, передает РИА «Новости».

Журналисты спросили американского лидера о том, каким образом ведомство может получить прибыль от продажи сервиса.

«У нас есть на руках все карты. Без нас они не могут прийти в США», — ответил на это Трамп.

Ранее Трамп решил ввести запрет на приложение TikTok, которое является собственностью китайской интернет-компании ByteDance, на территории США. При этом в Белом доме заявляли, что рассматривают возможность введения ограничений против TikTok, вплоть до запрета. Отмечается, что быстрорастущие показатели мешают ByteDance контролировать приложение.

Также сообщалось, что компания Microsoft приостановила переговоры с ByteDance о покупке приложения TikTok.

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