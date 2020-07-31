Путин подписал первый в РФ закон о криптовалюте
Российский президент Владимир Путин подписал первый в стране закон о криптовалюте, сообщается на официальном портале правовой информации.
Данный закон дает определения понятиям «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта», запрещает использование в России криптовалюты для оплаты товаров и услуг, а также рекламу способов платежа цифровой валютой.
Согласно документу, граждане смогут приобрести цифровые финансовые активы — токены — в кредитных организациях, однако при условии, что они были выпущены в рамках российского законодательства. Выпущенные вне российского права активы можно будет приобрести только на иностранных площадках.
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